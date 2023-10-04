В Мариуполе оккупанты задержали троих школьников: в чем их обвинили

Военные РФ. Фото: Google

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне задержали троих школьников. Их обвинили в том, что они "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой группе в Телеграмм.

Об этом пишет Мариупольский горсовет.

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В Мариупольском горсовете сообщили, что захватчики обвинили троих учеников 9-го класса, которые якобы "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой тг-группе.



"Плевали на символ V, "глумились" над георгиевскими лентами, российским триколором и рисовали знак батальона "Азов"", — так описывают российские пропагандисты "преступления" украинских детей.

Также в горсовете добавляют, что оккупанты продолжают бороться с так называемыми "экстремистскими материалами".

"Ими становятся библиотечные книги. В частности, исторические издания и украинская классика. Раньше можно было увидеть, что захватчики выбрасывают книги даже Леси Украинки", — отмечают в горсовете.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, во что превратились дома в центре временно оккупированного города от постоянных российских обстрелов. По его словам, постройки стали "декорацией к фильму ужасов".