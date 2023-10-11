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Оккупанты ограничивают доступ к интернету в Луганской области, — Сопротивление

11 октября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты ограничивают доступ к интернету в Луганской области, — Сопротивление
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупационная администрация все больше запугивает местное население новыми ограничениями. Так, в Луганской области враг хочет существенно ограничить доступ к интернету.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Ограничение доступа к интернету

На оккупированных территориях враг ищет варианты, как ограничить коммуникацию партизан с Вооруженными Силами. Одним из таких методов — установка проводного интернета. А для того чтобы его установить, нужно пройти процедуру идентификации.

"Во время использования такого интернета — важно не включать VPN, ведь это может вызвать вопросы у спецслужб. Вероятно, оккупанты попытаются наполнить большим штатом специальные центры, которые должны отслеживать трафик абонентов", — предупреждают в Центре.

Советы Центра:

  • Не используйте проводной интернет для передачи данных Силам обороны.
  • Используйте мобильный интернет и включайте VPN при передаче данных.
  • Используйте телеграмм-боты для передачи данных.
  • Передавайте информацию о ремонтных работах на линиях связи, чтобы украинское подполье могло помешать оккупантам ограничить доступ к интернету.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне задержали троих школьников. Их обвинили в том, что они "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой группе в Telegram.

Также в горсовете добавляют, что оккупанты продолжают бороться с так называемыми "экстремистскими материалами".

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