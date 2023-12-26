Окупанти потужно обстріляли Донеччину з артилерії, є загиблі

Зруйнований будинок внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти завдали чергового удару з артилерії по Бахмутському та Покровському районах сьогодні, 26 грудня. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей та ще троє травмовані.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Ворожий обстріл Донеччини 26 грудня

За даними прокуратури, ворог атакував Бахмутський та Покровський райони з артилерії. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства чотирьох осіб та ще трьох поранених.

Зазначається, що удару було завдано сьогодні, 26 грудня 2023 року, близько 08:00, по місту Торецьк.

"Від ворожого вогню на власному подвір’ї загинула жінка 67 років. Також, на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні від отриманих поранень помер 74-річний чоловік", — вказали у прокуратурі.

Загиблий внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Крім того, зранку також сталася атака на смт Північне, що поблизу Торецька. Там загинув 73-річний чоловік, а ще один 62-річний містянин отримав поранення біля житлового будинку.

Загиблий внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Загиблий внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Згодом, близько 10:00, противник здійснив удар по Авдіївці. Як вказують у прокуратурі, сталося влучання снаряда у приватний будинок. Постраждала місцева сім'я, чоловік, якому було 61 рік загинув на місці, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, ситуація на території Авдіївки залишається складною. Місто стикається з безперервними штурмовими діями з боку противника.

Додамо, військовослужбовець Максим Жорін опублікував відео, на якому видно сотні зруйнованих багатоповерхівок та приватних будинків у Мар'їнці, що на Донеччині. Через війну місто зруйновано вщент, а від будинків залишився тільки фундамент.