Оккупанты мощно обстреляли Донетчину из артиллерии, есть погибшие
Российские оккупанты нанесли очередной удар из артиллерии по Бахмутскому и Покровскому районам, сегодня, 26 декабря. В результате обстрела погибли четыре человека и еще трое травмированы.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Вражеский обстрел Донетчины 26 декабря
По данным прокуратуры, враг атаковал Бахмутский и Покровский районы из артиллерии. В полиции возбуждено уголовное производство по факту убийства четырех человек и еще троих раненых.
Отмечается, что удар был нанесен сегодня, 26 декабря 2023, около 08:00, по городу Торецк.
"От вражеского огня в собственном дворе погибла женщина 67 лет. Также, на проезжей части недалеко от местной больницы от полученных ранений умер 74-летний мужчина", — указали в прокуратуре.
Кроме того, утром также произошла атака в пгт Северное, что возле Торецка. Там погиб 73-летний мужчина, а еще один 62-летний горожанин получил ранения возле жилого дома.
Впоследствии, около 10:00, противник нанес удар по Авдеевке. Как указывают в прокуратуре, произошло попадание снаряда в частный дом. Пострадала местная семья, мужчина, которому было 61 год, погиб на месте, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.
Напомним, ситуация на территории Авдеевки остается сложной. Город сталкивается с непрерывными штурмовыми действиями со стороны противника.
Добавим, военнослужащий Максим Жорин опубликовал видео, на котором видны сотни разрушенных многоэтажек и частных домов в Марьинке Донецкой области. Из-за войны город разрушен до основания, а от домов остался только фундамент.
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