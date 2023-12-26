Оккупанты мощно обстреляли Донетчину из артиллерии, есть погибшие

Разрушенный дом в результате вражеских обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты нанесли очередной удар из артиллерии по Бахмутскому и Покровскому районам, сегодня, 26 декабря. В результате обстрела погибли четыре человека и еще трое травмированы.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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По данным прокуратуры, враг атаковал Бахмутский и Покровский районы из артиллерии. В полиции возбуждено уголовное производство по факту убийства четырех человек и еще троих раненых.

Отмечается, что удар был нанесен сегодня, 26 декабря 2023, около 08:00, по городу Торецк.

"От вражеского огня в собственном дворе погибла женщина 67 лет. Также, на проезжей части недалеко от местной больницы от полученных ранений умер 74-летний мужчина", — указали в прокуратуре.

Погибший в результате вражеских обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Кроме того, утром также произошла атака в пгт Северное, что возле Торецка. Там погиб 73-летний мужчина, а еще один 62-летний горожанин получил ранения возле жилого дома.

Погибший в результате вражеских обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Погибший в результате вражеских обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Впоследствии, около 10:00, противник нанес удар по Авдеевке. Как указывают в прокуратуре, произошло попадание снаряда в частный дом. Пострадала местная семья, мужчина, которому было 61 год, погиб на месте, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста прокуратуры

Напомним, ситуация на территории Авдеевки остается сложной. Город сталкивается с непрерывными штурмовыми действиями со стороны противника.

Добавим, военнослужащий Максим Жорин опубликовал видео, на котором видны сотни разрушенных многоэтажек и частных домов в Марьинке Донецкой области. Из-за войны город разрушен до основания, а от домов остался только фундамент.