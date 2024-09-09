Окупанти завдали авіаударів по Сумському району 9 вересня — є постраждалі

Окупанти вдарили КАБами по Сумській області — є постраждалі
9 вересня 2024 17:45
Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: поліція Сумської області
Армія РФ завдала ударів по населених пунктах Сумського району. Для обстрілу окупанти застосували КАБи, є постраждалі.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram у понеділок, 9 вересня.
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Обстріл Сумського району
Вдень 9 вересня у Сумах було чутно серію вибухів. Як повідомили в Сумській ОВА, окупанти завдали ударів по населених пунктах Сумського району. За попередньою інформацією, військові РФ застосували керовані авіабомби.
Є інформація про постраждалих, дані уточнюються. На місці працюють всі необхідні служби.
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