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Окупанти вдарили КАБами по Сумській області — є постраждалі

9 вересня 2024 17:45
Галина Шподарева - редактор
Окупанти завдали авіаударів по Сумському району 9 вересня — є постраждалі
Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: поліція Сумської області
Галина Шподарева - редактор

Армія РФ завдала ударів по населених пунктах Сумського району. Для обстрілу окупанти застосували КАБи, є постраждалі. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram у понеділок, 9 вересня. 

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Вдень 9 вересня у Сумах було чутно серію вибухів. Як повідомили в Сумській ОВА, окупанти завдали ударів по населених пунктах Сумського району. За попередньою інформацією, військові РФ застосували керовані авіабомби.

Є інформація про постраждалих, дані уточнюються. На місці працюють всі необхідні служби. 

Окупанти вдарили КАБами по Сумській області — є постраждалі - фото 1
Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

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