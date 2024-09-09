Оккупанты нанесли авиаудары по Сумскому району 9 сентября — есть пострадавшие

Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: полиция Сумской области

Армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Сумского района. Для обстрела оккупанты применили КАБы, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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Обстрел Сумского района

Днем 9 сентября в Сумах была слышна серия взрывов. Как сообщили в Сумской ОВА, оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Сумского района. По предварительной информации, военные РФ применили управляемые авиабомбы.

Есть информация о пострадавших, данные уточняются. На месте работают все необходимые службы.