Оккупанты нанесли авиаудары по Сумскому району 9 сентября — есть пострадавшие

Оккупанты ударили КАБами по Сумской области — есть пострадавшие
9 сентября 2024 17:45
Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: полиция Сумской области
Армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Сумского района. Для обстрела оккупанты применили КАБы, есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram в понедельник, 9 сентября.
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Днем 9 сентября в Сумах была слышна серия взрывов. Как сообщили в Сумской ОВА, оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Сумского района. По предварительной информации, военные РФ применили управляемые авиабомбы.
Есть информация о пострадавших, данные уточняются. На месте работают все необходимые службы.
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