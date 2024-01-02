Окупанти вдарили по Києву ракетою, виготовленою наприкінці 2023 року, — ЗМІ

Уламки ворожої ракети Х-101. Фото: Defense Express

Під час сьогоднішньої ракетної атаки Росія застосувала ракету Х-101, яка була виготовлена в четвертому кварталі 2023 року. Такі дані підтверджуються відповідними фото, які опублікували журналісти Defense Express.

Про це йдеться на сайті видання "Defense Express".

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За словами журналістів, велика пауза щодо масованих ракетних ударів РФ по Україні пов'язана з накопиченням запасу озброєння для того, аби масштабно атакувати нашу державу.

Уламки ворожої ракети Х-101. Фото: Defense Express

"Зазвичай, на можливий час виготовлення рашистських КР вказує десятизначний серійний номер, який наноситься на усі частини конструкції ворожих ракет. Таке маркування заодно дозволяє дізнатись походження комплектуючих до КР, тому наприклад у січні 2023 року фіксувався специфічний спосіб "маскування" російських Х-101 — рашисти там просто болгаркою стирали серійні номери", — йдеться у матеріалі.

Для чого окупанти шифрують свої ракети

Проте наразі окупанти почали видумувати хитріший спосіб шляхом нанесення на свої ракети таких серійних номерів, аби їх було складно розшифрувати.

До прикладу, якщо подивитися на світлину збитої російської ракети Х-101, можна побачити, що перші шість цифр її серійного номеру є дуже "загадковими".

""315" — так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно в 2023 році, а "263" — так починались серійні номери Х-101, виготовлених взагалі після 2020 року. Як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101, "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета)", — пояснюють журналісти видання.

Зазначається, що російські загарбники роблять це для того, аби максимально приховати ймовірне походження деталей, які використовують для того, аби виробляти крилаті ракети, щоб завдавати ударів по території України.

"Те, що рашисти сьогодні застосували Х-101, виготовлену в 4 кварталі 2023 року, аж ніяк не означає, що ракетний арсенал в РФ наразі вичерпується. Але може демонструвати, що темп поточного виробництва — це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами рашистів", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.