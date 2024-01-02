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Оккупанты ударили по Киеву ракетой, изготовленной в конце 2023 года, — СМИ

2 января 2024 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты ударили по Киеву ракетой, изготовленной в конце 2023 года, — СМИ
Обломки вражеской ракеты Х-101. Фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ходе сегодняшней ракетной атаки Россия применила ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года. Такие данные подтверждаются соответствующими фото, которые опубликовали журналисты Defense Express.

Об этом говорится на сайте издания "Defense Express".

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По словам журналистов, большая пауза относительно массированных ракетных ударов РФ по Украине связана с накоплением запаса вооружения для того, чтобы масштабно атаковать наше государство.

какими ракетами били россияне по Киеву
Обломки вражеской ракеты Х-101. Фото: Defense Express

"Обычно, на возможное время изготовления рашистских КР указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Такая маркировка заодно позволяет узнать происхождение комплектующих к КР, поэтому например в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 — рашисты там просто болгаркой стирали серийные номера", — говорится в материале.

Зачем оккупанты шифруют свои ракеты

Однако оккупанты начали выдумывать более хитрый способ путем нанесения на свои ракеты таких серийных номеров, чтобы их было сложно расшифровать.

К примеру, если посмотреть на фотографию сбитой российской ракеты Х-101, можно увидеть, что первые шесть цифр ее серийного номера очень "загадочные".

""315" — так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" — так начинались серийные номера Х-101, изготовленных вообще после 2020. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 как время изготовления сбитой Х-101, "зашита" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере нужно отнять "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", — объясняют журналисты издания.

Отмечается, что российские захватчики делают это для того, чтобы максимально скрыть вероятное происхождение деталей, которые используют для производства крылатых ракет, чтобы наносить удары по территории Украины.

"То, что рашисты сегодня применили Х-101, изготовленную в 4 квартале 2023 года, отнюдь не означает, что ракетный арсенал в РФ пока исчерпывается. Но может демонстрировать, что темп текущего производства — это будет один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными следующими ударами рашистов", — подытожили в сообщении.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков.

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