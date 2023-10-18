Окупанти випустили шість авіабомб на Херсонську область, — Прокудін
Сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області. Ворог випустив шість керованих авіабомб.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
За словами Прокудіна, загарбники поцілили по двох населених пунктах Бериславського району. Атака була здійснена трьома винищувачами СУ-34.
"Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюється", — додав очільник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Також ми писали, що російські окупанти вдарили по селі Обухівка Дніпропетровської області. Вони вбили жінку, в якої залишилося двоє дітей.
Додамо, сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.
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