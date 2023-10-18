Окупанти випустили шість авіабомб на Херсонську область, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області. Ворог випустив шість керованих авіабомб.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, загарбники поцілили по двох населених пунктах Бериславського району. Атака була здійснена трьома винищувачами СУ-34.

"Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюється", — додав очільник Херсонської ОВА.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Також ми писали, що російські окупанти вдарили по селі Обухівка Дніпропетровської області. Вони вбили жінку, в якої залишилося двоє дітей.

Додамо, сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.