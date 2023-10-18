Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти випустили шість авіабомб на Херсонську область, — Прокудін arrow

Окупанти випустили шість авіабомб на Херсонську область, — Прокудін

18 жовтня 2023 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти випустили шість авіабомб на Херсонську область, — Прокудін
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області. Ворог випустив шість керованих авіабомб.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

За словами Прокудіна, загарбники поцілили по двох населених пунктах Бериславського району. Атака була здійснена трьома винищувачами СУ-34.

"Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюється", — додав очільник Херсонської ОВА.

null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Також ми писали, що російські окупанти вдарили по селі Обухівка Дніпропетровської області. Вони вбили жінку, в якої залишилося двоє дітей.

Додамо, сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі