Оккупанты выпустили шесть авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин
Сегодня, 18 октября, российские оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области. Враг выпустил шесть управляемых авиабомб.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
По словам Прокудина, захватчики попали по двум населенным пунктам Бериславского района. Атака была совершена тремя истребителями СУ-34.
"Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается", — добавил глава Херсонской ОВА.
Напомним, россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.
Добавим, сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.
Читайте Новини.LIVE!