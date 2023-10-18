Оккупанты выпустили шесть авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сегодня, 18 октября, российские оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области. Враг выпустил шесть управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, захватчики попали по двум населенным пунктам Бериславского района. Атака была совершена тремя истребителями СУ-34.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается", — добавил глава Херсонской ОВА.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.

Добавим, сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.