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Окупанти з БпЛА скинули вибухівку на Берислав — є загиблий

27 січня 2024 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти з БпЛА скинули вибухівку на Берислав — є загиблий
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області сьогодні зранку, 27 січня. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників  вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", — йдеться у повідомленні. 

Прокудін також розповів, що ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого. 

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Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

Також ми писали, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.

Додамо, російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.

безпілотники
обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні

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