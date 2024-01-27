Окупанти з БпЛА скинули вибухівку на Берислав — є загиблий
Російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області сьогодні зранку, 27 січня. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Берислава 27 січня
"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", — йдеться у повідомленні.
Прокудін також розповів, що ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого.
Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.
Також ми писали, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.
Додамо, російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.
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