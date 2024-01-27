Окупанти з БпЛА скинули вибухівку на Берислав — є загиблий

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області сьогодні зранку, 27 січня. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Берислава 27 січня

"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", — йдеться у повідомленні.

Прокудін також розповів, що ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого.

Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.