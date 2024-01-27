Росіяни били по житловому сектору Донецької області, є загиблі

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали такі населені пункти:

Авдіївка,

Красногорівка,

Курахове,

Мирноград,

Новогродівка,

Часів Яр,

Очеретине,

Новобахмутівка,

Серебрянка.

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Зазначається, що ворог завдавав ударів по житловому сектору з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", артилерії та використовував дрони.

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Наслідки російської атаки на населені пункти Донеччини

"Пошкоджено 65 цивільних об’єктів — 24 житлових будинки, лікарня, дитсадок, школа, магазини, гаражі, 33 автомобілі. З артилерії Росія накрила Красногорівку, вбила 60-річну жінку. Ще одна людина загинула внаслідок обстрілу Серебрянки", — додали у повідомленні.

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Також через ракетний удар по Новогродівці постраждала дитина. Крім того, пошкоджено 12 будинків, лікарню, магазин, гаражі та автівки.

Водночас внаслідок авіаудару по Авдіївці частково було зруйновано дев'ятиповерхівку.

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

"Крім того, сьогодні близько 3:30 окупанти спрямували ракету на Слов’янськ, поцілили в промисловий об’єкт. Руйнувань зазнало підприємство, 4 багатоквартирних будинки, котельня та газопровід. Інформації про постраждалих не надходило", — зазначили в Нацполіції.

Наслідки російських обстрілів в Донецькій області. Фото: Нацполіція

Своєю чергою завдяки поліцейським вдалося евакуювати 152 людини, а з початку обов'язкової евакуації — 104 723 особи, серед яких 14 037 дітей та 5 313 осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, 26 січня російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.