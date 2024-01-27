Россияне били по жилому сектору Донецкой области, есть погибшие
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки в результате вражеских атак погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Какие населенные пункты обстрелял враг
За прошедшие сутки россияне обстреливали следующие населенные пункты:
- Авдеевка,
- Красногоровка,
- Курахово,
- Мирноград,
- Новогродовка,
- Часов Яр,
- Камышин,
- Новобахмутовка,
- Серебрянка.
Отмечается, что враг наносил удары по жилому сектору с авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерии и также использовал дроны.
Последствия российской атаки на населенные пункты Донецкой области
"Повреждены 65 гражданских объектов — 24 жилых дома, больница, детсад, школа, магазины, гаражи, 33 автомобиля. Из артиллерии Россия накрыла Красногоровку, убила 60-летнюю женщину. Еще один человек погиб в результате обстрела Серебрянки", — добавили в Нацполиции.
Также из-за ракетного удара по Новогродовке пострадал ребенок. Кроме того, повреждены 12 домов, больница, магазин, гаражи и автомобили.
В то же время в результате авиаудара по Авдеевке частично была разрушена девятиэтажка.
"Кроме того, сегодня около 3:30 оккупанты направили ракету на Славянск, попали в промышленный объект. Разрушений подверглось предприятие, 4 многоквартирных дома, котельная и газопровод. Информации о пострадавших не поступало", — отметили в Нацполиции.
В свою очередь благодаря полицейским удалось эвакуировать 152 человека, а с начала обязательной эвакуации — 104 723 человека, среди которых 14 037 детей и 5 313 человек с инвалидностью.
Напомним, 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.
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