Россияне били по жилому сектору Донецкой области, есть погибшие

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки в результате вражеских атак погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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За прошедшие сутки россияне обстреливали следующие населенные пункты:

Авдеевка,

Красногоровка,

Курахово,

Мирноград,

Новогродовка,

Часов Яр,

Камышин,

Новобахмутовка,

Серебрянка.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Отмечается, что враг наносил удары по жилому сектору с авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерии и также использовал дроны.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Последствия российской атаки на населенные пункты Донецкой области

"Повреждены 65 гражданских объектов — 24 жилых дома, больница, детсад, школа, магазины, гаражи, 33 автомобиля. Из артиллерии Россия накрыла Красногоровку, убила 60-летнюю женщину. Еще один человек погиб в результате обстрела Серебрянки", — добавили в Нацполиции.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Также из-за ракетного удара по Новогродовке пострадал ребенок. Кроме того, повреждены 12 домов, больница, магазин, гаражи и автомобили.

В то же время в результате авиаудара по Авдеевке частично была разрушена девятиэтажка.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

"Кроме того, сегодня около 3:30 оккупанты направили ракету на Славянск, попали в промышленный объект. Разрушений подверглось предприятие, 4 многоквартирных дома, котельная и газопровод. Информации о пострадавших не поступало", — отметили в Нацполиции.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

В свою очередь благодаря полицейским удалось эвакуировать 152 человека, а с начала обязательной эвакуации — 104 723 человека, среди которых 14 037 детей и 5 313 человек с инвалидностью.

Напомним, 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.