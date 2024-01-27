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Оккупанты с БпЛА сбросили взрывчатку на Берислав — есть погибший

27 января 2024 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты с БпЛА сбросили взрывчатку на Берислав — есть погибший
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на Берислав Херсонской области сегодня утром, 27 января. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина", — говорится в сообщении.

Прокудин также рассказал, что еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего.

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Напомним, 26 января российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

Также мы писали, что Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.

Добавим, российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших выросло до шести человек.

беспилотники
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
война в Украине

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