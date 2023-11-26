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Окупанти запустили "шахеди" в Україну — які області в небезпеці

26 листопада 2023 20:01
оновлено: 20:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака шахедів 26 листопада – які області України під загрозою
"Шахеди" у небі. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти запустили "шахеди" у бік України ввечері, 26 листопада. Відомо, що зараз дрони пролітають над Запорізькою та Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє Telegram-канал Николаевский Ванек

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Миколаївський Ванек повідомляє, що попередньо зараз відбувається проліт мопедів через Запорізьку область у бік Дніпропетровської області.

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Повідомлення про ударні дрони. Фото: скриншот

Крім того, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу і виникла загроза ударних БПЛА ворога.

Малашко закликає місцевих жителів терміново пройти в укриття.

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Повідомлення про загрозу у Запорізькій області. Фото: скриншот

В яких областях оголошено повітряну тривогу

Станом на 20:06 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Луганській областях, у Нікопольському районі Дніпропетровської області, а також у Криму.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 листопада, російські окупанти випустили Україною рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.

Своєю чергою Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів . За його словами, такі дії є "свідомим терором".

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