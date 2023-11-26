Атака шахедів 26 листопада – які області України під загрозою

Окупанти запустили "шахеди" в Україну — які області в небезпеці
Російські окупанти запустили "шахеди" у бік України ввечері, 26 листопада. Відомо, що зараз дрони пролітають над Запорізькою та Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє Telegram-канал Николаевский Ванек.
Над якими областями зараз летять "шахеди"
Миколаївський Ванек повідомляє, що попередньо зараз відбувається проліт мопедів через Запорізьку область у бік Дніпропетровської області.
Крім того, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу і виникла загроза ударних БПЛА ворога.
Малашко закликає місцевих жителів терміново пройти в укриття.
В яких областях оголошено повітряну тривогу
Станом на 20:06 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Луганській областях, у Нікопольському районі Дніпропетровської області, а також у Криму.
Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 листопада, російські окупанти випустили Україною рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.
Своєю чергою Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів . За його словами, такі дії є "свідомим терором".
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