Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты запустили "шахеды" на Украину — какие области в опасности arrow

Оккупанты запустили "шахеды" на Украину — какие области в опасности

26 ноября 2023 20:01
обновлено: 20:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака шахедов 26 ноября - какие области Украины под угрозой
срочная новость
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты запустили "шахеды" в сторону Украину вечером, 26 ноября. Известно, что сейчас дроны пролетают над Запорожской и Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Telegram-канал Николаевский Ванек.

Читайте также:

Над какими областями сейчас летят "шахеды"

Николаевский Ванек сообщает, что предварительно, сейчас происходит пролет мопедов через Запорожскую область в сторону Днепропетровской области.

скриншот
Сообщение об ударніх дронах. Фото: скриншот

Кроме того, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога и возникла угроза ударных БпЛА врага.

Малашко призывает местных жителей в срочном порядке пройти в укрытия.

скриншот
Сообщение об угрозе в Запорожской области. Фото: скриншот

В каких областях объявлена воздушная тревога

По состоянию на 20:06 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Луганской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Крыму.

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме