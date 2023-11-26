Атака шахедов 26 ноября - какие области Украины под угрозой

Оккупанты запустили "шахеды" на Украину — какие области в опасности
Российские оккупанты запустили "шахеды" в сторону Украину вечером, 26 ноября. Известно, что сейчас дроны пролетают над Запорожской и Днепропетровской областью.
Об этом сообщает Telegram-канал Николаевский Ванек.
Над какими областями сейчас летят "шахеды"
Николаевский Ванек сообщает, что предварительно, сейчас происходит пролет мопедов через Запорожскую область в сторону Днепропетровской области.
Кроме того, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога и возникла угроза ударных БпЛА врага.
Малашко призывает местных жителей в срочном порядке пройти в укрытия.
В каких областях объявлена воздушная тревога
По состоянию на 20:06 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Луганской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Крыму.
Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.
В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".
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