Атака шахедов 26 ноября - какие области Украины под угрозой

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Российские оккупанты запустили "шахеды" в сторону Украину вечером, 26 ноября. Известно, что сейчас дроны пролетают над Запорожской и Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Telegram-канал Николаевский Ванек.

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Николаевский Ванек сообщает, что предварительно, сейчас происходит пролет мопедов через Запорожскую область в сторону Днепропетровской области.

Сообщение об ударніх дронах. Фото: скриншот

Кроме того, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога и возникла угроза ударных БпЛА врага.

Малашко призывает местных жителей в срочном порядке пройти в укрытия.

Сообщение об угрозе в Запорожской области. Фото: скриншот

В каких областях объявлена воздушная тревога

По состоянию на 20:06 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Луганской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".