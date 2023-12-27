Окупанти знову обстріляли Запоріжжя — є значні руйнування

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: my.рейтинги

Минулої доби ворог завдав 151 удар по 22 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, окупантами були застосовані безпілотні літальні апарати.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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Обстріли Запоріжжя

"125 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл", — говориться у повідомленні.

В ОВА також повідомили, що окупанти здійснили 24 БпЛА-атаки по Новоандріївці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці й Червоному. Також загарбники обстріляли з РСЗВ Роботине й Малу Токмачку.

Також стало відомо про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Обійшлося без постраждалих.

Раніше ми розповідали, що російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура.

Нагадуємо,що Служба безпеки України викрила та знешкодила мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала ворожі ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ватажку агентури загрожує довічне ув'язнення.