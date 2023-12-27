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Оккупанты снова обстреляли Запорожье — есть значительные разрушения

27 декабря 2023 09:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты снова обстреляли Запорожье — есть значительные разрушения
Глава Запорожской ОВ Юрий Малашко. Фото: my.рейтинги
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За прошедшие сутки враг нанес 151 удар по 22 населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупантами были применены беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Сообщения ОВА об обстрелах. Фото: скриншот

Обстрелы Запорожской области

"125 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел", — говорится в сообщении.

В ОВА также сообщили, что оккупанты совершили 24 БпЛА-атаки по Новоандреевке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке и Красному. Также захватчики обстреляли из РСЗО Роботино и Малую Токмачку.

Также стало известно о разрушении жилых домов и хозяйственных построек. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы рассказывали, что российская армия совершила очередную атаку по Запорожью. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила сеть ФСБ, которая 18 октября скорректировала вражеские ракеты по многоэтажке в Запорожье. Вождю агентуры грозит пожизненное заключение.

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