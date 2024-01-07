Омбудсмен передав слова російських солдат, які вони казали під час обміну полоненими

Російські військовополонені. Фото: скриншот з відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти були здивовані хорошому ставленню до них під час перебування у полоні. Вони дякували українцям за людяність.

Про це він розповів під час обміну військовополоненими, передає пресслужба омбудсмана.

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Дотримання Женевських конвенцій з боку України

За словами росіян, вони очікували від полону зовсім іншого.

"Ще одне підтвердження того, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність", — наголосив Лубінець.

Своєю чергою деякі з них заявили, що більше не збираються воювати.

Умови перебування у полоні

Крім того, росіяни розповіли, що їм періодично дозволяли телефонувати до рідних, писати їм та отримувати листи. Також вони отримували медичну допомогу.

Водночас Лубінець порадив окупантам розповісти про це, коли вони повернуться додому.

"Ми хочемо, щоб точно такі умови були і для українських військовополонених", — зауважив омбудсман.

Обмін військовополоненими 3 січня

3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив фотографії визволених з полону військових. Серед тих, хто повернувся додому — солдати, сержанти та офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, були також оборонці Маріуполя і "Азовсталі".