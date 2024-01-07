Омбудсмен передал слова российских солдат, которые они говорили при обмене пленными

Российские военнопленные. Фото: скриншот с видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты были удивлены хорошему отношению к ним во время пребывания в плену. Они благодарили украинцев за человечность.

Об этом он рассказал во время обмена военнопленными, передает пресс-служба омбудсмена.

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Соблюдение Женевских конвенций со стороны Украины

По словам россиян, они ожидали от плена совсем другого.

"Еще одно подтверждение того, что Украина четко придерживается Женевских конвенций. Важно, что россияне в очередной раз говорили о том, что не имеют никаких жалоб и благодарили за человечность", — подчеркнул Лубинец.

В свою очередь некоторые из них заявили, что больше не собираются воевать.

Условия пребывания в плену

Кроме того, россияне рассказали, что им периодически разрешали звонить по телефону родным, писать им и получать письма. Также они получали медицинскую помощь.

В то же время Лубинец посоветовал оккупантам рассказать об этом, когда они вернутся домой.

"Мы хотим, чтобы точно такие же условия были и для украинских военнопленных", — отметил омбудсмен.

Обмен военнопленными 3 января

3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии освобожденных из плена военных. Среди вернувшихся домой — солдаты, сержанты и офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники, были также защитники Мариуполя и "Азовстали".