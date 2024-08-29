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Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

29 серпня 2024 12:22
Євгенія Брюховецька - редактор
У Forbes заявили, що операція ЗСУ в Курській області провалилася — яка причина
Українські військові. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Наступальна операція Сил оборони України в Курській області провалилася, якщо це була диверсія. Російські війська продовжують наступати на Покровськ, захоплюючи населені пункти.

Про це пише американський воєнний кореспондент Девід Акс у матеріалі Forbes.

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Вчора росіяни увійшли до села Новогродівка Донецької області, повністю окупувавши його. Відстань до Покровська, який є головною метою майже річного наступу на схід, становить близько 8 кілометрів.

Війська Росії можуть опинитися на околицях Покровська протягом декількох тижнів, а не місяців, як вважалося раніше. Таким чином без належного підкріплення українським військовим доведеться покинути місто.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що росіянам довелось забрати деякі свої війська з фронту в Україні через операцію Сил оборони в Курській області. Натомість у виданні Forbes вважають, якщо операція в Курській області була диверсією — то вона провалилася. Україна не має достатньої кількості додаткових військ для їх розгортання під Покровськом.

У матеріалі йдеться, що українське керівництво "починає усвідомлювати нагальну необхідність" відновлення балансу сил на Покровському напрямку. А президент Володимир Зеленський визнав, що "ситуація надзвичайно складна".

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