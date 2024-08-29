Украинские военные. Фото: Reuters

Наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области провалилась, если это была диверсия. Российские войска продолжают наступать на Покровск, захватывая населенные пункты.

Об этом пишет американский военный корреспондент Дэвид Акс в материале Forbes.

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Вчера россияне вошли в село Новогродовка Донецкой области, полностью оккупировав его. Расстояние до Покровска, который является главной целью почти годового наступления на восток, составляет около 8 километров.

Войска России могут оказаться в окрестностях Покровска в течение нескольких недель, а не месяцев, как считалось ранее. Таким образом, без должного подкрепления украинским военным придется покинуть город.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что россиянам пришлось забрать некоторые свои войска с фронта в Украине из-за операции Сил обороны в Курской области. В издании Forbes считают, если операция в Курской области была диверсией — то она провалилась. В Украины нет достаточного количества дополнительных войск для их развертывания под Покровском.

В материале говорится, что украинское руководство "начинает осознавать неотложную необходимость" восстановления баланса сил на Покровском направлении. А президент Владимир Зеленский признал, что "ситуация очень сложная".