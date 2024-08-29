Пожар на предприятии в Черкассах 29 августа - ГСЧС показали ликвидацию огня

В Черкассах ликвидировали пожар из-за падения обломков — кадры работы ГСЧС
29 августа 2024 11:54
Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС
В Черкассах в четверг, 29 августа, в результате падения обломков на одном из предприятий разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС уже ликвидировали возгорание на объекте.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Читайте также:
Атака на Черкассы 29 августа
"В Черкассах спасатели ликвидировали пожар площадью 2 700 квадратных метров, который возник на территории предприятия в результате утренней вражеской атаки", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что для ликвидации пожара было привлечено 75 спасателей и 21 единица пожарной техники.
Читайте Новини.LIVE!