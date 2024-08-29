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У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС

29 серпня 2024 11:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Пожежа на підприємстві у Черкасах 29 серпня - ДСНС показали ліквідацію вогню
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

У Черкасах у четвер, 29 серпня, внаслідок падіння уламків на одному з підприємств розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС вже ліквідували загоряння на об'єкті.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Атака на Черкаси 29 серпня

"У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метра, що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

У Черкасах 29 серпня горіло підприємство
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС
У Черкасах 29 серпня зафіксовано падіння уламків дрона - сталася пожежа
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
Пожежники ліквідували загоряння в Черкасах 29 серпня
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що для ліквідації пожежі було залучено 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.

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Скриншот допису ДСНС

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