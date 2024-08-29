Пожежа на підприємстві у Черкасах 29 серпня - ДСНС показали ліквідацію вогню

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У Черкасах у четвер, 29 серпня, внаслідок падіння уламків на одному з підприємств розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС вже ліквідували загоряння на об'єкті.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метра, що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що для ліквідації пожежі було залучено 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.