Пожежа на підприємстві у Черкасах 29 серпня - ДСНС показали ліквідацію вогню

У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС
29 серпня 2024 11:54
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
У Черкасах у четвер, 29 серпня, внаслідок падіння уламків на одному з підприємств розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС вже ліквідували загоряння на об'єкті.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
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"У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метра, що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що для ліквідації пожежі було залучено 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.
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