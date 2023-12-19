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Партизани "АТЕШ" розсекретили проблеми окупантів при виробництві крилатих ракет

19 грудня 2023 08:06
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Партизани "АТЕШ" розсекретили проблеми окупантів при виробництві крилатих ракет
Виробництво ракет в РФ. Фото: Defence Express
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У росіян виникли складнощі під час виробництва крилатих ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

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Як відомо, агенти "АТЕШ" отримали доступ до документації та цінної інформації Дубненського машинобудівного заводу Московській області. Відтак, стало відомо, що підприємство не встигло виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61.

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Розташування заводу на мапі. Фото: t.me/atesh_ua

"Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у три рази. На прохання керівництва заводу термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто поставлене завдання зробити ще 19 ракет", — розповідають партизани. 

Куди передадуть ці ракети

Агенти також з'ясували, що усі виготовлені ракети Х-32 на цьому заводі поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч. 33310, Шайківка) і в/ч. 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

"Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", — підкреслили в "АТЕШ".

Нагадаємо, нещодавно представники військового партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму засоби протиповітряної оборони Росії. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Окрім того, вони виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів, які розташовані у Джанкойському районі в Криму. 

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