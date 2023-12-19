Партизани "АТЕШ" розсекретили проблеми окупантів при виробництві крилатих ракет

Виробництво ракет в РФ. Фото: Defence Express

У росіян виникли складнощі під час виробництва крилатих ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

Читайте також:

Проблеми РФ при виробництві крилатих ракет

Як відомо, агенти "АТЕШ" отримали доступ до документації та цінної інформації Дубненського машинобудівного заводу Московській області. Відтак, стало відомо, що підприємство не встигло виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61.

Розташування заводу на мапі. Фото: t.me/atesh_ua

"Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у три рази. На прохання керівництва заводу термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто поставлене завдання зробити ще 19 ракет", — розповідають партизани.

Куди передадуть ці ракети

Агенти також з'ясували, що усі виготовлені ракети Х-32 на цьому заводі поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч. 33310, Шайківка) і в/ч. 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

"Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", — підкреслили в "АТЕШ".

Нагадаємо, нещодавно представники військового партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму засоби протиповітряної оборони Росії. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Окрім того, вони виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів, які розташовані у Джанкойському районі в Криму.