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Партизани "АТЕШ" виявили російські засоби ППО в Севастополі

18 грудня 2023 11:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Партизани "АТЕШ" виявили російські засоби ППО в Севастополі
Російські засоби ППО в Севастополі. Фото: АТЕШ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Представники військового партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму засоби протиповітряної оборони Росії. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це повідомляє АТЕШ.

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Партизанам руху "АТЕШ" вдалося виявити російський ЗРПК Панцир-С1. За даними АТЕШ, він знаходиться поблизу Інкерманської бухти. Агенти додали, що продовжуватимуть свою розвідувальну діяльність у Криму та розширювати список цілей.

"Інформація одразу була передана СОУ для подальшого відпрацювання. Координати місця: 44.605626, 33.593327", — вказали в АТЕШ.

Російські засоби ППО в Севастополі
Російські засоби ППО в Севастополі. Фото: АТЕШ
Російські засоби ППО в Севастополі
Російські засоби ППО в Севастополі. Фото: АТЕШ
Російські засоби ППО в Севастополі
Російські засоби ППО в Севастополі. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизани угруповання Маріупольський Спротив підірвали автомобіль з російським військовим офіцером одного з кавказьких підрозділів. Це сталося в Приморському районі Маріуполя.

Додамо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму. 

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