Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Партизаны "АТЕШ" обнаружили российские средства ПВО в Севастополе arrow

Партизаны "АТЕШ" обнаружили российские средства ПВО в Севастополе

18 декабря 2023 11:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Партизаны "АТЕШ" обнаружили российские средства ПВО в Севастополе
Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Представители военного партизанского движения "АТЕШ" обнаружили во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, средства противовоздушной обороны России. Речь идет об зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1.

Об этом сообщает АТЕШ.

Читайте также:

Российская ПВО в Севастополе

Партизанам движения "АТЕШ" удалось обнаружить российский ЗРПК Панцирь-С1. По данным АТЕШ, он находится недалеко от Инкерманской бухты. Агенты добавили, что будут продолжать свою разведывательную деятельность в Крыму и расширять список целей.

"Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты места: 44.605626, 33.593327 ", — указали в АТЕШ.

Российские средства ПВО в Севастополе
Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ
Российские средства ПВО в Севастополе
Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ
Российские средства ПВО в Севастополе
Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ

Напомним, партизаны группировки Мариупольское Сопротивление взорвали автомобиль с российским военным офицером одного из кавказских подразделений. Это произошло в Приморском районе Мариуполя.

Добавим, что партизаны "АТЕШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме