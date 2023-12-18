Партизаны "АТЕШ" обнаружили российские средства ПВО в Севастополе

Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ

Представители военного партизанского движения "АТЕШ" обнаружили во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, средства противовоздушной обороны России. Речь идет об зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1.

Об этом сообщает АТЕШ.

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Партизанам движения "АТЕШ" удалось обнаружить российский ЗРПК Панцирь-С1. По данным АТЕШ, он находится недалеко от Инкерманской бухты. Агенты добавили, что будут продолжать свою разведывательную деятельность в Крыму и расширять список целей.

"Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты места: 44.605626, 33.593327 ", — указали в АТЕШ.

Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ

Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ

Российские средства ПВО в Севастополе. Фото: АТЕШ

Напомним, партизаны группировки Мариупольское Сопротивление взорвали автомобиль с российским военным офицером одного из кавказских подразделений. Это произошло в Приморском районе Мариуполя.

Добавим, что партизаны "АТЕШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.