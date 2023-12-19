Партизаны "АТЕШ" рассекретили проблемы оккупантов при производстве крылатых ракет

Производство ракет в РФ. Фото: Defence Express

У россиян возникли сложности при производстве крылатых ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Вместо необходимых 80 ракет они изготовили только 61 ракету.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

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Как известно, агенты "АТЕШ" получили доступ к документации и ценной информации Дубненского машиностроительного завода Московской области. Следовательно, стало известно, что предприятие не успело выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. К 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61 ракета.

Расположение завода на карте. Фото: t.me/atesh_ru

"Наш источник из руководства завода сообщает, что госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза. По просьбе руководства завода срок производства перенесли до конца декабря текущего года. То есть поставлена задача сделать еще 19 ракет", — рассказывают партизаны.

Куда передадут эти ракеты

Агенты также выяснили, что все изготовленные ракеты Х-32 на этом заводе поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч. 33310, Шайковка) и в/ч. 35020-В гарнизона "Белая". В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.

"Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, недавно представители военного партизанского движения "АТЕШ" обнаружили во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, средства противовоздушной обороны России. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1.

Кроме того, они обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов, которые расположены в Джанкойском районе Крыма.