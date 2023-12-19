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Партизаны "АТЕШ" рассекретили проблемы оккупантов при производстве крылатых ракет

19 декабря 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Партизаны "АТЕШ" рассекретили проблемы оккупантов при производстве крылатых ракет
Производство ракет в РФ. Фото: Defence Express
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У россиян возникли сложности при производстве крылатых ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Вместо необходимых 80 ракет они изготовили только 61 ракету.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

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Как известно, агенты "АТЕШ" получили доступ к документации и ценной информации Дубненского машиностроительного завода Московской области. Следовательно, стало известно, что предприятие не успело выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. К 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61 ракета.

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Расположение завода на карте. Фото: t.me/atesh_ru

"Наш источник из руководства завода сообщает, что госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза. По просьбе руководства завода срок производства перенесли до конца декабря текущего года. То есть поставлена задача сделать еще 19 ракет", рассказывают партизаны.

Куда передадут эти ракеты

Агенты также выяснили, что все изготовленные ракеты Х-32 на этом заводе поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч. 33310, Шайковка) и в/ч. 35020-В гарнизона "Белая". В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.

"Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, недавно представители военного партизанского движения "АТЕШ" обнаружили во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, средства противовоздушной обороны России. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1.

Кроме того, они обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов, которые расположены в Джанкойском районе Крыма.

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