Будівництво підводних човнів у Санкт-Петербурзі — партизани АТЕШ розвідали завод

Суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі. Фото: АТЕШ

Партизани АТЕШ розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі, де виробляються підводні човни. Вони виявили секції заводу, які перебувають під посиленою охороною, ймовірно, це пов'язано з розробкою нових засекречених суден.

Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram у вівторок, 2 липня.

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Партизани руху АТЕШ повідомили про розвідку суднобудівного заводу "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі. Агент АТЕШ побував на місці, де виробляються підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" та 677 "Лада", а також інші військові судна.

Місце розташування заводу. Фото: АТЕШ

На заводі було виявлено кілька секцій під посиленою охороною, що, ймовірно, пов'язані з розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології скритності та озброєння.

Попри санкції, на території заводу тривають роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Робота на заводі триває. Фото: АТЕШ

"Наші агенти продовжують спостереження та оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БпЛА на Пітер не варто", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку зенітного ракетного комплексу "Тор М2КМ". Загарбники встановили ракетний комплекс у Севастополі прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцеве населення.

Нещодавно партизани також знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.