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Партизани АТЕШ розвідали будівництво підводних човнів у Санкт-Петербурзі — що відомо

2 липня 2024 19:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Будівництво підводних човнів у Санкт-Петербурзі — партизани АТЕШ розвідали завод
Суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі. Фото: АТЕШ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Партизани АТЕШ розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі, де виробляються підводні човни. Вони виявили секції заводу, які перебувають під посиленою охороною, ймовірно, це пов'язано з розробкою нових засекречених суден.

Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram у вівторок, 2 липня.

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Партизани руху АТЕШ повідомили про розвідку суднобудівного заводу "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі. Агент АТЕШ побував на місці, де виробляються підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" та 677 "Лада", а також інші військові судна.

суднобудівний завод "Адміралтейські верфі"
Місце розташування заводу. Фото: АТЕШ

На заводі було виявлено кілька секцій під посиленою охороною, що, ймовірно, пов'язані з розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології скритності та озброєння.

Попри санкції, на території заводу тривають роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Завод виготовлення суден у Санкт-Петербурзі
Робота на заводі триває. Фото: АТЕШ

"Наші агенти продовжують спостереження та оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БпЛА на Пітер не варто", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку зенітного ракетного комплексу "Тор М2КМ". Загарбники встановили ракетний комплекс у Севастополі прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцеве населення. 

Нещодавно партизани також знайшли систему ППО, яка захищає літню резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

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