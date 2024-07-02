Строительство подлодок в Санкт-Петербурге — партизаны АТЕШ разведали завод

Судностроительный завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Фото: АТЕШ

Партизаны АТЕШ разведали судностроительный завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, где производятся подводные лодки. Они обнаружили находящиеся под усиленной охраной секции завода, вероятно это связано с разработкой новых засекреченных суден.

Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram во вторник, 2 июля.

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Партизаны движения АТЕШ сообщили о разведке судностроительного завода "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Агент АТЕШ побывал на месте, где производятся подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада", а также другие военные судна.

Место нахождения завода. Фото: АТЭШ

На заводе было обнаружено несколько секций под усиленной охраной, что, вероятно, связано с разработкой новых засекреченных суден, использующих передовые технологии скрытности и вооружения.

Несмотря на санкции, на территории завода продолжаются работы по модернизации и расширению производственных мощностей.

Работа на заводе продолжается. Фото: АТЭШ

"Наши агенты продолжают наблюдение и оперативно передают информацию. Удивляться новым налетам БпЛА на Питер не стоит", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку зенитного ракетного комплекса "Тор М2КМ". Захватчики установили ракетный комплекс в Севастополе прямо над пляжем, подвергая опасности местное население.

Недавно партизаны также обнаружили систему ПВО, которая защищает летнюю резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.