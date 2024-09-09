Іранські ракети дозволять Росії збільшити інтенсивність атак по Україні

Іранська ракета Fateh-110. Фото: Reuters

Іран нещодавно передав Росії балістичні ракети власного виробництва. Вони можуть допомогти збільшити інтенсивність атак по всій Україні.

Про це пише Sky News.

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За словами військового аналітика і віцемаршала британських ВПС Шона Белла, іранські ракети дадуть змогу Росії збільшити інтенсивність атак по всій Україні. Водночас росіяни зможуть зосередити обмежені запаси ракет "Іскандер" на цілях всередині країни.

Натомість Іран отримує від Москви технології й експертну підтримку в іранській програмі ядерної зброї.

У матеріалі йдеться, що російські крилаті ракети були дуже ефективними на початку війни, а поява таких західних систем ППО в Україні, як Patriot, обмежила їхній вплив.

Але балістичні ракети є складнішою ціллю навіть для цих систем ППО, зокрема через їхню гіперзвукову швидкість. Їх можуть перехоплювати лише дорогі високоякісні західні зенітні ракети, запаси яких є обмеженими.