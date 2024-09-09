У серпні Росія майже 450 разів використала хімзброю проти ЗСУ на фронті

Військовий у противогазі. Ілюстративне фото: 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ

Російські військові продовжують застосовувати проти Сил оборони України боєприпаси з хімічними речовинами. Лише у серпні зафіксовано майже 450 таких випадків.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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За даними Генштабу, у серпні зафіксовано 447 випадків використання хімічної зброї проти Сил оборони. А у період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня цього року — 4035.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що така зброя є засобами боротьби із заворушеннями та заборонена для використання під час ведення війни. Водночас ворог застосовує значну частку боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

У Генштабі наголосили, що таким чином Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.