В августе Россия почти 450 раз использовала химоружие против ВСУ на фронте.

Военный в противогазе. Иллюстративное фото: 77 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ

Российские военные продолжают применять против Сил обороны Украины боеприпасы с химическими веществами. Только в августе зафиксировано почти 450 таких случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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По данным Генштаба, в августе зафиксировано 447 случаев использования химического оружия против Сил обороны. А в период с 15 февраля 2023 года по 24 августа этого года — 4035.

"Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами, такими как К-51 и РГ-ВО", — говорится в сообщении.

Известно, что такое оружие является средством борьбы с беспорядками и его запрещено использовать во время ведения войны. В то же время враг применяет значительную долю боеприпасов, которые содержат опасные химические соединения неустановленного типа.

В Генштабе подчеркнули, что таким образом Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.