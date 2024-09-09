Иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по Украине

Передача иранских ракет России — в Sky News проанализировали, какая опасность для Украины
Иран недавно передал России баллистические ракеты собственного производства. Они могут помочь увеличить интенсивность атак по всей Украине.
Об этом пишет Sky News.
Иранские баллистические ракеты
По словам военного аналитика и вице-маршала британских ВВС Шона Белла, иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по всей Украине. В то же время, россияне смогут сосредоточить ограниченные запасы ракет "Искандер" на целях внутри страны.
Взамен Иран получает от Москвы технологии и экспертную поддержку в иранской программе ядерного оружия.
В материале говорится, что российские крылатые ракеты были очень эффективны в начале войны, а появление таких западных систем ПВО в Украине, как Patriot, ограничило их влияние.
Но баллистические ракеты являются более сложной целью даже для этих систем ПВО, в частности из-за их гиперзвуковой скорости. Их могут перехватывать только дорогие высококачественные западные зенитные ракеты, запасы которых ограничены.
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