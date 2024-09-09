Иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по Украине

Иранская ракета Fateh-110. Фото: Reuters

Иран недавно передал России баллистические ракеты собственного производства. Они могут помочь увеличить интенсивность атак по всей Украине.

Об этом пишет Sky News.

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Иранские баллистические ракеты

По словам военного аналитика и вице-маршала британских ВВС Шона Белла, иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по всей Украине. В то же время, россияне смогут сосредоточить ограниченные запасы ракет "Искандер" на целях внутри страны.

Взамен Иран получает от Москвы технологии и экспертную поддержку в иранской программе ядерного оружия.

В материале говорится, что российские крылатые ракеты были очень эффективны в начале войны, а появление таких западных систем ПВО в Украине, как Patriot, ограничило их влияние.

Но баллистические ракеты являются более сложной целью даже для этих систем ПВО, в частности из-за их гиперзвуковой скорости. Их могут перехватывать только дорогие высококачественные западные зенитные ракеты, запасы которых ограничены.