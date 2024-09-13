Росія отримала іранські балістичні ракети Fath-360 — яка небезпека для України

Fath-360. Фото: farsnews.ir

Росія отримала від Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Вони здатні доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів.

Про це повідомляє британська розвідка у соцмережі X у п'ятницю, 13 вересня.

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Іранська Fath-360 може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включаючи ту, що здатна запускати до шести ракет.

У британській розвідці зазначили, що іранська військова допомога Росії у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників. За словами аналітиків, постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та РФ.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять Росії зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", — повідомляють у британській розвідці.