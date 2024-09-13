Россия получила иранские баллистические ракеты Fath-360 — какая опасность для Украины

Fath-360. Фото: farsnews.ir

Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они способны доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Об этом сообщает британская разведка в соцсети X в пятницу, 13 сентября.

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Иранская Fath-360 может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, что способна запускать до шести ракет.

В британской разведке отметили, что иранская военная помощь России в войне против Украины включала поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства российских беспилотников. По словам аналитиков, поставки баллистических ракет являются дальнейшим углублением военных отношений Ирана и РФ.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят России сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", — сообщают в британской разведке.