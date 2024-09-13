Вибухи на складах під Маріуполем — ЗСУ завдали влучного удару по росіянам

Детонація боєприпасів. Ілюстративне фото: скриншот

Внаслідок нічних ударів у районі тимчасово окупованого Маріуполя підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО. Детонація тривала до 5:20 ранку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, 13 вересня, в Telegram.

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За словами Андрющенка, було підтверджено влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке, трикутник Мелекіне — Портовське — Рибацьке.

"Детонація тривала до 5:20 ранку. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо", — йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що також розглядається питання евакуації села Портовське. Район перекрито військовими, а виїзд із Мангуша в напрямку Маріуполя тимчасово заблокований.

"Частково закрита траса Мангуш — Маріуполь. За спостереженням з місця триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження", — додав Андрющенко.