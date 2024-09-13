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Под Мариуполем был "прилет" по складу с боеприпасами — зарево от взрывов видели за километры

13 сентября 2024 10:49
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Взрывы на складах под Мариуполем — ВСУ нанесли точный удар по россиянам
Детонация боеприпасов. Иллюстративное фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В результате ночных ударов в районе временно оккупированного Мариуполя подтверждено попадание по складу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО. Детонация продолжалась до 5:20 утра.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 13 сентября, в Telegram.

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По словам Андрющенко, было подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое, треугольник Мелекино — Портовское — Рыбацкое.

"Детонация длилась до 5:20 утра. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаем", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что также рассматривается вопрос эвакуации села Портовское. Район перекрыт военными, а выезд из Мангуша в направлении Мариуполя временно заблокирован.

"Частично закрытая трасса Мангуш —Мариуполь. По наблюдению с места продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения", — добавил Андрющенко.

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