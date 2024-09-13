Взрывы на складах под Мариуполем — ВСУ нанесли точный удар по россиянам

Под Мариуполем был "прилет" по складу с боеприпасами — зарево от взрывов видели за километры
В результате ночных ударов в районе временно оккупированного Мариуполя подтверждено попадание по складу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО. Детонация продолжалась до 5:20 утра.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 13 сентября, в Telegram.
"Хлопок" под Мариуполем
По словам Андрющенко, было подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое, треугольник Мелекино — Портовское — Рыбацкое.
"Детонация длилась до 5:20 утра. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаем", — говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что также рассматривается вопрос эвакуации села Портовское. Район перекрыт военными, а выезд из Мангуша в направлении Мариуполя временно заблокирован.
"Частично закрытая трасса Мангуш —Мариуполь. По наблюдению с места продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения", — добавил Андрющенко.
Читайте Новини.LIVE!