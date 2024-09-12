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Покровськ залишився без води через постійні обстріли росіян — деталі від ОВА

12 вересня 2024 12:05
Катерина Османська - Редактор
Бої у Покровську — через обстріли росіян місто залишилося без води
Наслідки обстрілів у Покровську. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Катерина Османська - Редактор

Через постійно бойові дії у Покровську Донецької області зупинилася робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду. Наразі відновити її зараз, за даними місцевої влади, неможливо.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у четвер, 12 вересня. 

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"Росіяни перебили водопостачання до Покровська. Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо", — йдеться у повідомленні. 

Філашкін зазначив, що місцева влада працює над розв'язанням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.

Крім того, у громаді організували підвезення питної води і встановили вісім установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

Але при цьому в Родинському водопостачання триває. 

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуація — єдиний правильний вибір для цивільних!" — наголосив очільник ОВА. 

Покровськ залишився без води
Скриншот допису Вадима Філашкіна

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