Бої у Покровську — генерал-майор Британії пояснив, чому ЗСУ важливо втримати місто

Українські військові на позиції біля Покровська. Фото: REUTERS

Наразі Силам оборони в Покровську не вистачає людських та артилерійських ресурсів. Однак значення міста як ключового залізничного та дорожнього вузла для постачання інших частин українських сил у цьому секторі є критично важливим, і Україні необхідно його втримати.

Про це розповів генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен в інтерв'ю 24 каналу.

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Чепмен зазначив, що зараз для України одним з ризиків є наступ росіян у напрямку до Покровська. Найбільшим критичним фактором для ЗСУ в цьому регіоні є те, що їм не вистачає людських та артилерійських сил та ресурсів.

Водночас генерал-майор додав, що наразі там не абсолютний колапс, але захоплення Покровська могло б стати катастрофічним для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні.

"Значення Покровська як ключового залізничного та дорожнього вузла для постачання інших частин українських сил у цьому секторі є критично важливим. Отже, Покровськ потрібно втримати. Це було б ключовим", — наголосив Чепмен.

Також вів нагадав про ситуацію в Авдіївці. За його словами, пів року тому багато хто говорив, що "падіння" міста має дуже оперативне значення, але цього не сталося. Однак Авдіївка була важливою через те, що вона вела до Покровська, який своєю чергою має велике значення.

"Падіння Покровська справді матиме оперативне значення на відміну від падіння Авдіївки шість місяців тому, яке я не вважаю таким значним", — підсумував колишній військовий.