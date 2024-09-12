Бои в Покровске — генерал-майор Британии объяснил, почему ВСУ важно удержать город

Украинские военные на позиции у Покровска. Фото: REUTERS

Пока Силам обороны в Покровске не хватает человеческих и артиллерийских ресурсов. Однако значение города как ключевого железнодорожного и дорожного узла для поставок других частей украинских сил в этом секторе критически важно, и Украине необходимо его удержать.

Об этом рассказал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен в интервью 24 каналу.

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Почему для Украины важно удержать Покровск

Чепмен отметил, что сейчас для Украины одним из рисков является наступление россиян на направлении к Покровску. Наибольшим критическим фактором для ВСУ в этом регионе является то, что им не хватает человеческих и артиллерийских сил и ресурсов.

В то же время генерал-майор добавил, что пока там не абсолютный коллапс, но захват Покровска мог бы стать катастрофическим для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

"Значение Покровска как ключевого железнодорожного и дорожного узла для поставок других частей украинских сил в этом секторе критически важно. Следовательно, Покровск нужно удержать. Это было бы ключевым", — подчеркнул Чепмен.

Также он напомнил о ситуации в Авдеевке. По его словам, полгода назад многие говорили, что "падение" города имеет очень оперативное значение, но этого не произошло. Однако Авдеевка была важной потому, что она вела к Покровску, который в свою очередь имеет большое значение.

"Падение Покровска действительно будет иметь оперативное значение, в отличие от падения Авдеевки шесть месяцев назад, которое я не считаю столь значительным", — подытожил бывший военный.