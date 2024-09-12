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Покровск остался без воды из-за постоянных обстрелов россиян — детали от ОВА

12 сентября 2024 12:05
Катерина Османская - Редактор
Бои в Покровске — из-за обстрелов россиян город остался без воды
Последствия обстрела в Покровске. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Катерина Османская - Редактор

Из-за постоянных боевых действий в Покровске Донецкой области остановилась работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. В настоящее время восстановить ее невозможно.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в четверг, 12 сентября.

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"Россияне перебили водоснабжение в Покровск. В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Возобновить ее работу пока невозможно", — говорится в сообщении.

Филашкин отметил, что местные власти работают над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурили 75 скважин общего пользования на средства ОСМД — 250 скважин возле многоэтажек.

Кроме того, в громаде организовали подвоз питьевой воды и установили восемь установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

Но при этом в Родинском водоснабжении продолжается.

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация — единственный правильный выбор для гражданских!" — подчеркнул глава ОВА.

Покровск остался без воды
Скриншот сообщения Вадима Филашкина

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