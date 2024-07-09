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Понад 1200 окупантів та майже 50 артилерійських систем — у Генштабі оприлюднили втрати росіян

9 липня 2024 08:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Генштабі повідомили кількість загиблих окупантів станом на 9 липня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 9 липня, триває 867 день повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують стримувати ворога, ліквідовуючи його особовий склад та військову техніку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 ворожі втрати склали:

  • особового складу — близько 1220 осіб;
  • танків — 8178 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15704 (+19) одиниці;
  • артилерійських систем — 15015 (+49) одиниць;
  • РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 880 (+0) одиниць;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29) одиниці;
  • крилаті ракети — 2389 (+36) одиниць;
  • кораблі — 28 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20212 (+62) одиниці;
  • спеціальна техніка — 2516 (+13) одиниць;
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Втрати Росії на війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки по Україні 8 липня використали нову тактику. За допомогою неї ворог намагається максимізувати збитки для України.

А супутникові знімки від Reuters свідчать про те, що Іран майже вдвічі збільшив виробництво ракет для Росії. Це розширення включає побудову нових будівель на базах Модаррес та Ходжір, що дозволить постачати зброю Росії, єменським повстанцям-хуситам і ліванській міліції Хезболла.

російські війська ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні

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