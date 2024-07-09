В Генштабе сообщили количество погибших оккупантов по состоянию на 9 июля

Более 1200 оккупантов и почти 50 артиллерийских систем — в Генштабе обнародовали потери россиян
В Украине во вторник, 9 июля, длится 867-й день полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Потери России на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составили:
- личного состава — около 1220 человек;
- танков — 8178 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 15704 (+19) единицы;
- артиллерийских систем — 15015 (+49) единиц;
- РСЗО — 1115 (+0) единиц;
- средства ПВО — 880 (+0) единиц;
- самолетов — 361 (+0) единица;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29) единицы;
- крылатые ракеты — 2389 (+36) единиц;
- корабли — 28 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) единицы;
- специальная техника — 2516 (+13) единиц;
Напомним, российские войска при массированной атаке по Украине 8 июля использовали новую тактику. С помощью нее враг пытается максимизировать ущерб Украине.
А спутниковые снимки от Reuters говорят о том, что Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России. Это расширение включает в себя строительство новых зданий на базах Модаррес и Ходжир, что позволит поставлять оружие России, йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла.
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