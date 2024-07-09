В Генштабе сообщили количество погибших оккупантов по состоянию на 9 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине во вторник, 9 июля, длится 867-й день полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составили:

личного состава — около 1220 человек;

танков — 8178 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 15704 (+19) единицы;

артиллерийских систем — 15015 (+49) единиц;

РСЗО — 1115 (+0) единиц;

средства ПВО — 880 (+0) единиц;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29) единицы;

крылатые ракеты — 2389 (+36) единиц;

корабли — 28 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) единицы;

специальная техника — 2516 (+13) единиц;

Потери России в войне. Фото: Генштаб

Напомним, российские войска при массированной атаке по Украине 8 июля использовали новую тактику. С помощью нее враг пытается максимизировать ущерб Украине.

А спутниковые снимки от Reuters говорят о том, что Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России. Это расширение включает в себя строительство новых зданий на базах Модаррес и Ходжир, что позволит поставлять оружие России, йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла.