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Более 1200 оккупантов и почти 50 артиллерийских систем — в Генштабе обнародовали потери россиян

9 июля 2024 08:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Генштабе сообщили количество погибших оккупантов по состоянию на 9 июля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине во вторник, 9 июля, длится 867-й день полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составили:

  • личного состава — около 1220 человек;
  • танков — 8178 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15704 (+19) единицы;
  • артиллерийских систем — 15015 (+49) единиц;
  • РСЗО — 1115 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 880 (+0) единиц;
  • самолетов — 361 (+0) единица;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29) единицы;
  • крылатые ракеты — 2389 (+36) единиц;
  • корабли — 28 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) единицы;
  • специальная техника — 2516 (+13) единиц;
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Потери России в войне. Фото: Генштаб

Напомним, российские войска при массированной атаке по Украине 8 июля использовали новую тактику. С помощью нее враг пытается максимизировать ущерб Украине.

А спутниковые снимки от Reuters говорят о том, что Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России. Это расширение включает в себя строительство новых зданий на базах Модаррес и Ходжир, что позволит поставлять оружие России, йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла.

российские войска ВСУ оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине

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