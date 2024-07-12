Більше тисячі знищених загарбників — у Генштабі повідомили про нові втрати ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у четвер, 11 липня.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ворожі втрати становлять:

особового складу — близько 556 650 (+1030) осіб;

танків — 8191 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин — 15755 (+23) одиниці;

артилерійських систем — 15158 (+48) одиниць;

РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;

засобів ППО — 888 (+2) одиниць;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12035 (+26) одиниць;

крилатих ракет — 2397 (+5) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20409 (+84) одиниць;

спеціальної техніки — 2543 (+8) одиниць;

Втрати Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.