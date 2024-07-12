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Понад тисяча ліквідованих окупантів — у Генштабі відзвітували про нові втрати ворога

12 липня 2024 08:35
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Більше тисячі знищених загарбників — у Генштабі повідомили про нові втрати ворога
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у четвер, 11 липня.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ворожі втрати становлять:

  • особового складу — близько 556 650 (+1030) осіб;
  • танків — 8191 (+9) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 15755 (+23) одиниці;
  • артилерійських систем — 15158 (+48) одиниць;
  • РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 888 (+2) одиниць;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12035 (+26) одиниць;
  • крилатих ракет — 2397 (+5) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20409 (+84) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2543 (+8) одиниць;
втрати ворога
Втрати Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.

російські війська зброя окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів

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