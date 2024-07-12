Более тысячи уничтоженных захватчиков — в Генштабе сообщили о новых потерях врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг, 11 июля в четверг, 11 июля.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:

личного состава — около 556 650 (+1030) человек;

танков — 8191 (+9) единицы;

боевых бронированных машин — 15755 (+23) единицы;

артиллерийских систем — 15158 (+48) единиц;

РСЗО — 1119 (+0) единиц;

средств ПВО — 888 (+2) единиц;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12035 (+26) единиц;

крылатых ракет — 2397 (+5) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20409 (+84) единиц;

специальной техники — 2543 (+8) единиц;

Утраты России. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.

Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.