Более тысячи уничтоженных захватчиков — в Генштабе сообщили о новых потерях врага

Более тысячи ликвидированных оккупантов — в Генштабе отчитались о новых потерях врага
12 июля 2024 08:35
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг, 11 июля в четверг, 11 июля.
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Потери России на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:
- личного состава — около 556 650 (+1030) человек;
- танков — 8191 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин — 15755 (+23) единицы;
- артиллерийских систем — 15158 (+48) единиц;
- РСЗО — 1119 (+0) единиц;
- средств ПВО — 888 (+2) единиц;
- самолетов — 361 (+0) единица;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12035 (+26) единиц;
- крылатых ракет — 2397 (+5) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20409 (+84) единиц;
- специальной техники — 2543 (+8) единиц;
Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.
Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.
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