Російський ЗРК С-300 в Криму — Василь Малюк розповів про плани

Попереду багато сюрпризів — Малюк відповів, чи може Україна уразити С-500 в Криму
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що постійно триває робота, зокрема й над ворожими системами протиповітряної оборони. Він багатозначно додав, що попереду багато сюрпризів.
Про це Василь Малюк повідомив в коментарі "Ми-Україна", оприлюдненому в суботу, 29 червня, в Telegram.
Які плани щодо російських С-500 в Криму
Так, очільник СБУ у відповідь на питання, чи може України знищити зенітно-ракетні комплекси С-500 в Криму, відповів, що всьому свій час.
"Всьому свій час, ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", — зазначив Малюк.
Що відомо про ЗРК С-500
С-500 "Прометей" — новий зенітно-ракетний комплекс російського виробництва. Призначений для ефективної боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, зокрема може перехоплювати ракети з дальністю пуску до 3 500 км.
Нагадаємо, що російські загарбники нещодавно розмістили в тимчасово окупованому Криму новенькі системи С-500. За словами голови ГУР Кирила Буданова, перекидання нових зразків ППО пов'язано зі спробами армії Росії посилити ППО на півострові.
Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що розміщення своїх засобів ППО в Криму робить росіян вразливими. Україна має повне право бити по такому "захисту" та нищити його.
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