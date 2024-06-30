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Попереду багато сюрпризів — Малюк відповів, чи може Україна уразити С-500 в Криму

30 червня 2024 00:29
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Інна Буряк
редактор
Російський ЗРК С-300 в Криму — Василь Малюк розповів про плани
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що постійно триває робота, зокрема й над ворожими системами протиповітряної оборони. Він багатозначно додав, що попереду багато сюрпризів.

Про це Василь Малюк повідомив в коментарі "Ми-Україна", оприлюдненому в суботу, 29 червня, в Telegram. 

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Які плани щодо російських С-500 в Криму

Так, очільник СБУ у відповідь на питання, чи може України знищити зенітно-ракетні комплекси С-500 в Криму, відповів, що всьому свій час.

"Всьому свій час, ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", — зазначив Малюк.

Що відомо про ЗРК С-500

С-500 "Прометей" — новий зенітно-ракетний комплекс російського виробництва. Призначений для ефективної боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, зокрема може перехоплювати ракети з дальністю пуску до 3 500 км.

Який на вигляд ЗРК С-500
ЗРК С-500. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що російські загарбники нещодавно розмістили в тимчасово окупованому Криму новенькі системи С-500. За словами голови ГУР Кирила Буданова, перекидання нових зразків ППО пов'язано зі спробами армії Росії посилити ППО на півострові. 

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що розміщення своїх засобів ППО в Криму робить росіян вразливими. Україна має повне право бити по такому "захисту" та нищити його. 

СБУ
Крим
ЗСУ
окупанти
Василь Малюк
ППО
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війна
Росія

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