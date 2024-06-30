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Впереди много сюрпризов — Малюк ответил, может ли Украина поразить С-500 в Крыму

30 июня 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российский ЗРК С-300 в Крыму — Василий Малюк рассказал о планах
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что постоянно продолжается работа, в том числе над вражескими системами противовоздушной обороны. Он многозначительно добавил, что впереди много сюрпризов.

Об этом Василий Малюк сообщил в комментарии "Мы-Украина", обнародованном в субботу, 29 июня, в Telegram.

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Так, глава СБУ в ответ на вопрос, может ли Украина уничтожить зенитно-ракетные комплексы С-500 в Крыму, ответил, что всему свое время.

"Всем свое время, мы постоянно работаем, в том числе и над вражескими системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", — отметил Малюк.

Что известно о ЗРК С-500

С-500 "Прометей" — новый зенитно-ракетный комплекс российского производства. Предназначен для эффективной борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, в частности, может перехватывать ракеты с дальностью пуска до 3 500 км.

Как выглядит ЗРК С-500
ЗРК С-500. Фото: росСМИ

Напомним, что российские захватчики недавно разместили во временно оккупированном Крыму новенькие системы С-500. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, перекидывание новых образцов ПВО связано с попытками армии России усилить ПВО на полуострове.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что размещение своих средств ПВО в Крыму делает россиян уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите" и уничтожать ее.

СБУ
Крым
ВСУ
оккупанты
Василий Малюк
ПВО
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війна
Россия

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