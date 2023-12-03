Поранені бійці, зруйновані будинки, темні вулиці — головні фото війни в Україні 2023 року
В Україні триває повномасштабна війна. Знову і знову ми бачили надто знайомі сцени болю та страждань: батьки, які оплакують дітей, і діти, які оплакують батьків — і, що ще гірше, діти, які оплакують дітей.
CNN публікує список головних фото року. Як і попереднього, там багато світлин з України, зокрема з нашими воїнами.
"За цими зображеннями стоїть самовіддана робота фотографів по всьому світу, які щодня виходять на вулицю, а деякі навіть загинули, прагнучи зробити фотографії, які можуть сформувати наше уявлення про те, що відбувається в нашому спільному всесвіті", — йдеться у повідомленні.
Фотографії війни в Україні 2023
Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілів з боку російських військ, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують громадянську інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, він показав фото.
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