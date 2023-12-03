Поранені бійці, зруйновані будинки, темні вулиці — головні фото війни в Україні 2023 року

Український військовий курить сигарету неподалік Бахмута на передовій лінії війни Росії проти цієї країни. Євген Малолєтка/AP

В Україні триває повномасштабна війна. Знову і знову ми бачили надто знайомі сцени болю та страждань: батьки, які оплакують дітей, і діти, які оплакують батьків — і, що ще гірше, діти, які оплакують дітей.

CNN публікує список головних фото року. Як і попереднього, там багато світлин з України, зокрема з нашими воїнами.

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"За цими зображеннями стоїть самовіддана робота фотографів по всьому світу, які щодня виходять на вулицю, а деякі навіть загинули, прагнучи зробити фотографії, які можуть сформувати наше уявлення про те, що відбувається в нашому спільному всесвіті", — йдеться у повідомленні.

Фотографії війни в Україні 2023

Жінка перевозить труну свого сина, який загинув у бою з російськими солдатами, через річку Сіверський Донець неподалік Старого Салтова, Україна. Ерік Мармор/AP

Український військовий курить сигарету неподалік Бахмута, Україна, на передовій лінії війни Росії проти цієї країни. Євген Малолєтка/AP

Рятувальники працюють над звільненням постраждалих з-під завалів після влучення російської крилатої ракети до дев'ятиповерхового житлового будинку у Дніпрі, Україна. Войцех Гжедзінський/The Washington Post/Getty Images

Лівобережний район Києва під час вимкнення електроенергії. З жовтня 2022 року російські війська запустили тисячі ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі далеко від лінії фронту. Паула Бронштейн для CNN

Світлана та її син Кирило на похороні чоловіка в українському селі Тарасівка. 48-річний Сергій Гаврилюк загинув у квітні 2022 року, захищаючи металургійний завод "Азовсталь" від російських військ. Еміліо Моренатті/AP

Президент США Джо Байден гуляє із президентом України Володимиром Зеленським. Це була його перша подорож до країни після російського вторгнення. Деніел Берегулак/The New York Times/Redux

Українські військові медики надають допомогу пораненому військовослужбовцю, коли відвозять його з лінії фронту під Бахмутом, Україна. Аріс Мессісніс/AFP/Getty Images

Юні пацієнти дитячої лікарні "Охматдит" із розмальованими особами збираються у притулку лікарні у Києві, Україна. Ніколь Тунг/The New York Times/Redux

Українські солдати затикають вуха під час обстрілу російських танків у Запорізькій області. Лібкос/АП

Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілів з боку російських військ, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують громадянську інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, він показав фото.