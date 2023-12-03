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Раненые бойцы, разрушенные дома, темные улицы — главные фото войны в Украине 2023 года

3 декабря 2023 01:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Раненые бойцы, разрушенные дома, темные улицы — главные фото войны в Украине 2023 года
Украинский военный курит сигарету недалеко от Бахмута на передовой линии войны России против этой страны. Евгений Малолетка/AP
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжается полномасштабная война. Снова и снова мы видели слишком знакомые сцены боли и страданий: родители, оплакивающие детей, и дети, оплакивающие родителей — и, что еще хуже, дети, оплакивающие детей.

CNN публикует список главных фото года. Как и предыдущего, там много фотографий из Украины, в том числе с нашими воинами.

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"За этими изображениями стоит самоотверженная работа фотографов по всему миру, которые ежедневно выходят на улицу, а некоторые даже погибли, стремясь сделать фотографии, которые могут сформировать наше представление о происходящем в нашей общей вселенной ", — говорится в сообщении.

Фотографии войны в Украине 2023

Женщина перевозит гроб своего сына, погибшего в бою с русскими солдатами, через реку Северский Донец недалеко от Старого Салтова, Украина. Эрик Мармор/AP
Украинский военный курит сигарету недалеко от Бахмута, Украина, на передовой линии войны России против этой страны. Евгений Малолетка/AP
Спасатели работают над освобождением пострадавших из-под завалов после попадания российской крылатой ракеты в девятиэтажный жилой дом в Днепре, Украина. Войцех Гжедзинский/The Washington Post/Getty Images
Левобережный район Киева при выключении электроэнергии. С октября 2022 года российские войска запустили тысячи ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре вдали от линии фронта. Паула Бронштейн для CNN
Светлана и ее сын Кирилл на похоронах мужа в украинском селе Тарасовка. 48-летний Сергей Гаврилюк погиб в апреле 2022 года, защищая металлургический завод "Азовсталь" от российских войск. Эмилио Моренатти/AP
Президент США Джо Байден гуляет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это было его первое путешествие в страну после российского вторжения. Дэниел Берегулак/The New York Times/Redux
Украинские военные медики оказывают помощь раненому военнослужащему, когда отвозят его с линии фронта под Бахмутом, Украина. Арис Мессиснис/AFP/Getty Images
Юные пациенты детской больницы "Охматдет" с разукрашенными лицами собираются в приюте больницы в Киеве, Украина. Николь Тунг/The New York Times/Redux
Украинские солдаты затыкают уши при обстреле российских танков в Запорожской области. Либкос/АП

Напомним, в Авдеевке Донецкой области, в результате обстрелов со стороны российских войск, не осталось ни одного целого здания. Россияне цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, он показал фото.

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