Раненые бойцы, разрушенные дома, темные улицы — главные фото войны в Украине 2023 года
В Украине продолжается полномасштабная война. Снова и снова мы видели слишком знакомые сцены боли и страданий: родители, оплакивающие детей, и дети, оплакивающие родителей — и, что еще хуже, дети, оплакивающие детей.
CNN публикует список главных фото года. Как и предыдущего, там много фотографий из Украины, в том числе с нашими воинами.
"За этими изображениями стоит самоотверженная работа фотографов по всему миру, которые ежедневно выходят на улицу, а некоторые даже погибли, стремясь сделать фотографии, которые могут сформировать наше представление о происходящем в нашей общей вселенной ", — говорится в сообщении.
Фотографии войны в Украине 2023
Напомним, в Авдеевке Донецкой области, в результате обстрелов со стороны российских войск, не осталось ни одного целого здания. Россияне цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, он показал фото.
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